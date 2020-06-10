Президент России Владимир Путин считает необходимым за счет госзаказов заместить выпадающее финансирование IT-отрасли.

«Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с госучастием», — указал глава государства на совещании по связи и IT-индустрии.

Он обратил внимание правительства и госкомпаний на необходимость сделать это.