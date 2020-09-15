Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании лизинговой компании. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

«Буквально недавно президент поддержал нашу с (министром обороны) Сергеем Кужугетовичем Шойгу инициативу по созданию совместной лизинговой компании. Для того, чтобы мы, раскрутив региональную и межрегиональную повестку, могли поставлять свою разрабатываемую российскую технику», — сказал он.

По словам Мантурова, Минобороны создаст лизинговую компанию совместно с Уральским заводом гражданской авиации.

«В этом году Промсвязьбанк предоставит льготные займы для поддержки поставки (самолетов) L-410 (для новой лизинговой компании. — Прим. ТАСС). В эту же компанию будет привлекаться и парк самолетов Минобороны», — сказал министр.



В числе потенциальных плюсов новой компании он назвал то, что молодые военные летчики, которые рано уходят на пенсию, будут иметь возможность летать в гражданской авиакомпании.