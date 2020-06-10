Промсвязьбанк подключился к сервису «Цифровой профиль», запущенному в промышленную эксплуатацию Центральным банком и Минкомсвязью. Об этом сообщили в финучреждении, пояснив, что сервис позволяет гражданам оформлять кредиты дистанционно, без посещения отделения и подтверждения доходов документами: всю необходимую информацию клиент может предоставить банку из своего цифрового профиля на едином портале госуслуг.

Цифровой профиль — это сведения из государственных баз данных (Пенсионного фонда России, МВД, ФНС, Росреестра и прочих), единым каналом для запроса которых является портал госуслуг. В настоящее время сервис «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, водительские права, адрес и телефон и другие. «Важно, что получить доступ к этой информации можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре согласий», — подчеркивают в ПСБ.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

ПСБ реализует проект в несколько этапов. В настоящее время банк в пилотном режиме запустил сервис для оформления потребительского кредита . На сайте банка клиент может заполнить заявку, авторизовавшись через портал госуслуг и разрешив банку получить данные из цифрового профиля, после чего в анкете автоматически заполнятся соответствующие разделы.



На следующих этапах банк расширит использование цифрового профиля для оформления других кредитных продуктов. Кроме того, бесшовная интеграция банка с порталом госуслуг позволит оперативно обновлять сведения: клиентам не потребуется уведомлять банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства и т. п.