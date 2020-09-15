Почта Банк осуществил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным для всех пользователей портала «Госуслуги» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Как пояснили в финучреждении, это позволяет его клиентам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», «удобно и быстро заполнять онлайн-заявку на кредитную карту на сайте и в приложении банка, а также повысить вероятность одобрения по кредиту». В дальнейшем по этой технологии можно будет оформить любой продукт банка.

Уже сейчас потенциальные и действующие клиенты, заполняя заявку на получение кредитной карты, могут авторизовываться через портал «Госуслуги», благодаря чему все поля анкеты будут заполнены автоматически из данных учетной записи. Одновременно, если клиент дает согласие на предоставление персональных данных, банк получит доступ к сведениям из баз данных МВД, бюро кредитных историй, Пенсионного фонда России и других ведомств. Таким образом будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного представления документов.

«Банк получит информацию о кредитных качествах заемщика, что повысит вероятность быстрого одобрения заявки», — отмечают в кредитной организации.



Сервис «Цифровой профиль гражданина», запущенный в промышленную эксплуатацию Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ЦБ, позволяет каждому гражданину России получить доступ к управлению информацией о себе из разных источников, включая ПФР, Росреестр, МВД и др. На данный момент он объединяет 30 типов сведений, которые планируется увеличить до 61 в ближайшее время, указано в справке Почта Банка. В рамках цифрового профиля пользователь сайта госуслуг может дать и отозвать согласие на обработку своих персональных данных и узнать, какую информацию запрашивали о нем госорганы или компании. В будущем цифровой профиль станет универсальным инструментом для удаленного взаимодействия с государственными ведомствами и компаниями, а также позволит совершать сделки и подписывать документы для трудоустройства.

