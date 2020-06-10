Участники программы софинансирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года сформировали 7,7 млрд рублей пенсионных накоплений, из них более 4 млрд — отчисления пенсионеров, 3,7 млрд — софинансирование государства. Средний размер взноса участника увеличился до 9,7 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Перечисленная государством сумма отличается от суммы взносов участников, так как некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. рублей или больше 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год. Также поступили добровольные взносы работодателей, которые могут делать отчисления за своих сотрудников, участвующих в программе. Объем средств работодателей, перечисленных в пользу работников, составил 65,9 млн рублей.

«С учетом результатов 2019 года общий объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период — 63,4 млрд рублей. Еще миллиард рублей за все время перечислили работодатели. Итого общая сумма сформированных участниками пенсионных накоплений за счет взносов с 2009 по 2019 год составила почти 130 млрд рублей», — говорится в сообщении ПФР.

На данный момент Пенсионный фонд завершает разнесение на лицевые счета участников информации о сформированных за прошлый год средствах.