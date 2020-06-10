Исследование подготовлено сервисом Бробанк.ру.

В рейтинг были включены только профильные предложения, то есть именно вклады для клиентов пенсионного возраста. Анализ проведен по относительно крупным банковским структурам - в Топ вошли кредитные организации, которые находятся в списке 100 крупнейших банков России по объему собственных активов. Стоит отметить, что среди лучших предложений нет ни одного от системно значимых банков.

Эксперты подчеркивают, что рассматриваемая группа вкладчиков - одна из ключевых на рынке депозитов физических лиц. По количеству открытых договоров в банках они занимают треть клиентов. По объему - их доля лидирующая. Она составляет 47,8% от всех размещенных в кредитных организациях средств граждан. То есть почти половина вкладов открыта именно пенсионерами.

КБ «Кубань Кредит» с 2012 года целенаправленно работает с клиентами пенсионного возраста. С 2014-го года в Банке действует Политика «С заботой о старшем поколении!», одна из задач которой обучение пенсионеров финансовой и компьютерной грамотности. Кроме того, «Кубань Кредит» одним из первых в стране открыл в Краснодаре специальный Центр обслуживания пенсионеров. Клиенты вместе с полным циклом банковских услуг могут получить здесь бесплатные юридические консультации.

Благодаря бережному отношению к представителям старшего поколения, в Банке сегодня обслуживается порядка 130 тысяч клиентов пенсионного возраста, что является лучшим показателем среди самостоятельных банков Краснодарского края.