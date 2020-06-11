Карантин из-за пандемии коронавируса существенно повлиял на финансовое поведение россиян: 39% в целом по стране и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

Только 19% россиян (22% москвичей) заявили, что у них уже есть достаточные накопления и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на черный день. 32% опрошенных (в Московском регионе — 23%) не будут копить деньги из-за отсутствия финансовых возможностей.

Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится: 53% респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36% россиян (31% жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне. Только 3% жителей страны (5% москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина.

Среди опрошенных 77% не намерены экономить на своем здоровье (готовы лишь 9%), 72% — на детях (11% готовы сокращать расходы на детей), 58% — на продуктах питания (а 30% допускают такую возможность).

При этом 73% готовы после карантина экономить на развлечениях, 72% — на гаджетах, 58% — на загородном доме, по 57% — на одежде, отпуске и путешествиях, 56% — на занятиях спортом.



Опрос проведен 8—9 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.