Российские банки в мае 2020 года выдали 770 тыс. нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными ) на общую сумму 217 млрд рублей, свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро.



По сравнению с апрелем (665 тыс. кредитов) количество выдач несколько выросло, а объем кредитования при этом не изменился. Произошло это из-за снижения среднего размера выдаваемых кредитов с 328 тыс. до 282 тыс. рублей.

Резкое снижение среднего размера кредитов наличными может быть обусловлено двумя факторами, комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«Во-первых, большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 миллиона рублей, в том числе особо крупных, которые заемщики до снижения деловой активности могли в действительности брать на развитие бизнеса под видом потребительских кредитов. Во-вторых, банки скорректировали свои кредитные политики — они учитывают то обстоятельство, что реальные доходы населения существенно снизились и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку», — поясняет эксперт.

