Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня.

Курс доллара понизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля (68,6745 рубля на 10 июня). Курс евро увеличен на 57,48 копейки, до 77,9229 рубля (77,3481 рубля на 10 июня).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 68,8 рубля (плюс 22 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 78,09 рубля (плюс 40 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 68,43—68,94 рубля за доллар и 77,76—78,34 рубля за евро.