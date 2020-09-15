Организация экономического сотрудничества и развития представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом. Данные доклада ОЭСР, опубликованного 10 июня, приводит ТАСС.

При негативном сценарии, предполагающем вторую волну пандемии, сокращение мирового ВВП в 2020 году составит 7,6%. Что касается 2021 года, то ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 процентного пункта — до 2,8%.

При менее пессимистичном сценарии — в случае отсутствия второй волны коронавируса — мировой ВВП уменьшится в этом году на 6%, а в 2021-м рост мировой экономики составит 5,2%. В марте при этом сценарии организация прогнозировала более низкие темпы роста мировой экономики в 2021 году — 3,3%.

ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в этом году на 8% в случае отсутствия второй волны эпидемии коронавируса.



При пессимистичном сценарии — в случае второй волны коронавируса — ВВП России может сократиться на 10%, отмечают в ОЭСР. Рост при таком сценарии в 2021 году может составить 4,9%.