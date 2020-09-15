Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила депутатов Госдумы поддержать регулятор в законодательных изменениях, необходимых для перевода ипотеки в полностью цифровой вид.

«Мы сейчас вплотную подошли к переводу ипотеки в полностью цифровой вид. Эпидемия тоже ускорила здесь нашу работу, и мы будем просить депутатов поддержать нас в том, что касается введения необходимых изменений в регулирование», — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету и налогам, экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор разрешил открытие счета и ипотечные сделки в удаленном формате на период эпидемии. «Но это именно временное решение, оно не позволяет решить проблему полностью. Системно эту проблему может решать биометрия, которая уже у нас есть. Но возможности, которые дает биометрическая идентификация, ограничены финансовыми услугами, и пока у банков нет большой мотивации к использованию этой системы», — добавила она.