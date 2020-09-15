Частные инвесторы стали значимым фактором поддержки фондового рынка РФ в период волатильности в текущем году. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании профильных комитетов Государственной думы, посвященном рассмотрению годового отчета регулятора за 2019 год.

По ее словам, 2019-й «можно по праву назвать годом розничного инвестора». На конец I квартала этого года индивидуальные инвестиционные счета открыли более 2 млн человек.

«Надо сказать, что когда в этом году на рынке был период волатильности, частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка, — заметила Набиуллина. — Мы ожидаем, что в этом сегменте продолжится рост».

«Ставки в экономике будут снижаться вслед за ключевой ставкой, ставки по депозитам уже достаточно низкие, — объяснила глава ЦБ. — Конечно, они по-прежнему остаются и будут оставаться надежным способом сбережений: ставки по депозитам обгоняют инфляцию. Но часть людей будет искать более доходные инструменты , все чаще обращаться к фондовому рынку».

«Поэтому для нас так важен закон о защите неквалифицированных инвесторов, — подчеркнула председатель Банка России. — Мы его много обсуждали с рынком, думаю, здесь никогда не утихнут споры: пока все в порядке, люди хотят, чтобы им были доступны все инструменты, но как только рискованный инструмент приносит потери — люди разочаровываются и, более того, забывают, что действовали на свой страх и риск, и рассчитывают на возмещение убытков. Это касается, кстати, не только начинающих инвесторов. Мы это видели совсем недавно и на примере профессиональных участников рынка на торгах нефтяными фьючерсами, когда цены на нефть перешли в отрицательную область».



«На наш взгляд, принятие этого законопроекта, который уже давно прошел первое чтение, будет только способствовать развитию частных инвестиций на финансовом рынке, но никак не сдерживать их», — заключила Набиуллина.