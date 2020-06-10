МТС Банк объявляет о подключении к сервису «Цифровой профиль» и начале его тестирования. Как уточняется в сообщении кредитной организации, проект реализуется при поддержке ассоциации «ФинТех» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«С внедрением сервиса в эксплуатацию подача заявки на получение кредитных продуктов станет для клиентов МТС Банка проще и удобнее. Пользователи смогут передавать на сайте банка сведения для одобрения кредитов в режиме онлайн всего в пару кликов — без представления оригиналов документов о доходе и занятости в бумажном виде. Достаточно использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем с помощью «Цифрового профиля», — рассказали в банке.

При заполнении заявки на сайте МТС Банка на получение кредита клиент сможет в режиме онлайн предоставить согласие на обработку своих персональных данных и выбрать, какие именно данные будут доступны для банка. Сейчас сервис «Цифровой профиль» объединяет 21 тип сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, СНИЛС, водительские права, место работы и др.



«МТС Банк присоединился к сервису «Цифровой профиль» и в июне приступает к его пилотному тестированию. На первом этапе функционал сервиса будет внедрен для кредитной карты «МТС Деньги Weekend», а после завершения «пилота» мы планируем масштабировать его и на другие банковские продукты. Ключевое преимущество сервиса — для оформления кредитной карты физическим лицам не нужно представлять документы в бумажном виде. Достаточно на сайте банка использовать свою учетную запись от портала «Госуслуги», — рассказала вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова.

