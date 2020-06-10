Московский Кредитный Банк снизил ставки по трем вкладам в рублях.

Теперь «МЕГА Онлайн» (от трех месяцев до трех лет) открывается под 5,35—5,8% (ранее — под 5,5—5,8%), а пенсионный депозит «Гранд+» (на один, полтора и два года) — под 5,35—5,45% годовых (прежде — 5,5—5,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») процентные ставки в рублях составляют 5,2—5,5% годовых (вместо 5,4—5,6%). Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.