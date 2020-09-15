Москоммерцбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.

«На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей) открывается под 2,5—5%, а «Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) — под 3—5,4% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) можно разместить под 2,5—5%, а «На льготных условиях» (от 10 тыс. рублей) — под 2,25—4,75% годовых.

Срок вкладов — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Вклад «На высоте» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4,4% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Вклады «На выгодных условиях», «На льготных условиях» и «На высоте» можно пополнять.