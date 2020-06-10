Московский Кредитный Банк (МКБ) начал выпуск цифровых дебетовых карт. К заказу доступны любые карты в пакетах карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» и «Эксклюзивный». Выпуск и активация осуществляются моментально в мобильном приложении и не требуют посещения офиса банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Функционал цифровых карт и условия их обслуживания полностью идентичны аналогу в пластике. Привязываете карту к смартфону путем добавления в мобильный кошелек и проводите все привычные трансакции как в Интернете, так и на POS-терминалах», — прокомментировала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

«Москарта» платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» доступна всем действующим клиентам банка. Для полноценного использования карту необходимо привязать к электронному кошельку на устройстве Android или IOS.

Держателям «Москарты» начисляется до 5% на остаток собственных средств, также доступно бесплатное снятие наличных в сумме от 3 тыс. рублей в банкоматах по всему миру. По этим картам клиенты МКБ получают до 5% баллами «МКБ Бонус» в двух категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1% за остальные покупки.

«Москарта Black» входит в число лучших дебетовых карт по версии портала Выберу.ру. Она предлагает кешбэк в трех разных категориях на выбор клиента до 7%, доход на остаток — 5%.

Все «Москарты» выпускаются бесплатно, держателям карт доступен сервис мультивалютности.