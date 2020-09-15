Правительство РФ в ближайшее время проработает вопрос о налоговом маневре и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий (IT). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сфере связи и IT.

«Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания <...> проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и налогового маневра в IT-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий», — сказал премьер.