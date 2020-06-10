Минстрой России рассматривает инициативу не повышать тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля 2020 года. Об этом в среду сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и решения».

«Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения», — сказал министр.

Он добавил, что безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражаются на сфере ЖКХ. Якушев подчеркнул, что отрасль успешно справилась с серьезной нагрузкой в период ограничений из-за коронавируса.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.