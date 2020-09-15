Минфин России на аукционе в среду, 10 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 49,337 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 83,889 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 97,1993% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2763% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,19% годовых.