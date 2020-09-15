Минфин России на аукционе в среду, 10 июня, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года на 3,949 млрд рублей при спросе 154,05 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена — 100,0032% от номинала. Выручка от размещения — 3,974 млрд рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года. Размещенный объем выпуска составил 49,337 млрд рублей при спросе 83,889 млрд.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.