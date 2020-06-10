Так, в рэнкинге по размеру активов кредитная организация за 12 месяцев (с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года) переместилась вверх на два места– с 64-го на 62-е место. Кроме того, Банк улучшил свои позиции в рэнкингах по величине регулятивного капитала (72-я в 2020-м и 77-я в – 2019-м), по совокупному остатку ссудной задолженности (55-я и 56-я соответственно), по портфелю кредитов предприятиям (33-я и 39-я), по розничному кредитному портфелю (59-я и 62-я), по объему привлеченных средства предприятиям (79-я и 87-я), а также по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей (37-я и 39-я).

Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.