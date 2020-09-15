Компания «Интерлизинг» включена в состав банковской группы «Уралсиб». По информации лизинговой организации, изменения актуальны с 5 июня.

Как разъяснили в «Уралсибе», «Интерлизинг» — связанное с банком лицо и один из его крупных заемщиков. Банк заключил договор залога долей компании в качестве дополнительного обеспечения по выданным ранее кредитам.

В «Интерлизинге» уточнили, что компания и банк следуют стратегическому плану совместного развития, в рамках которого начиная с 2017 года предоставлено фондирование по лизинговым сделкам на сумму свыше 30 млрд рублей для более чем 3,5 тыс. клиентов.

Схема владения «Интерлизингом» не меняется, при этом заключено корпоративное соглашение, согласно которому банк вправе давать указания по голосованию на общем собрании участников компании. «Это дает возможность банку как профессиональному управленцу и основному кредитору принимать участие во всех основных бизнес-процессах компании, в том числе в решениях по распределению прибыли», — отметили в «Уралсибе».

Слияние «Интерлизинга» с лизинговым бизнесом «Уралсиба» в настоящий момент не рассматривается. Банк отмечает, что планирует работать над дальнейшим повышением эффективности деятельности «Интерлизинга» и, как следствие, улучшением обеспеченности выданных ранее кредитов.

В свою очередь генеральный директор «Интерлизинга» Сергей Савинов подчеркнул, что интеграция в банковскую группу «позволит компании продолжить наращивать темпы роста бизнеса и долю рынка».



Компания «Интерлизинг» базируется в Санкт-Петербурге, региональная сеть охватывает 18 регионов. В отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» за 2019 год компания занимает 25-е место по размеру лизингового портфеля. Текущий лизинговый портфель составляет 20 млрд рублей. Крупнейшими владельцами и банка, и компании выступают члены семьи бизнесмена Владимира Когана, который ушел из жизни в июне 2019 года. Его сыну Ефиму Когану принадлежит 90% «Интерлизинга», а оставшиеся 10% — у вдовы бизнесмена Людмилы Коган, которая владеет долей в 81,81% банка «Уралсиб». В апреле Центробанк утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению «Уралсиба» (ранее эту роль выполнял Владимир Коган).

