Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции. Документ вносит поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Законопроект предусматривает возможность признания экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими страховых выплат в иностранной валюте или валюте РФ от страховых организаций — резидентов по соответствующим договорам страхования на свои банковские счета в уполномоченных банках и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидентам, являющимся выгодоприобретателями по таким договорам страхования, при наступлении страхового случая при условии, что сумма страхового возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.

В перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, проектом включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Для предотвращения незаконного вывода денежных средств за рубеж путем использования услуг страховых компаний — резидентов в законопроекте предусматривается наделение ЦБ полномочиями по формированию списков страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам. Список таких организаций будет размещаться на официальном сайте в Интернете. Законопроект устанавливает основания как включения в перечень таких организаций, так и последующего исключения из него.