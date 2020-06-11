Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать к первому чтению законопроект, направленный против навязывания банками дополнительных услуг при заключении договоров потребительского кредита.

Документ, внесенный группой депутатов, в частности, запрещает включать в договор потребительского кредита (займа) пункты, определяющие право заемщика на ознакомление с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора в Интернете без раскрытия этих условий в самом договоре. Кредитору также запрещается проставлять в заранее напечатанном договоре галочки, означающие согласие заемщика с условиями заимствования без его собственноручной подписи.

«Рекомендовали вернуть авторам для перевноса, чтобы доработать», — пояснил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков. Так, комитет считает, что запрет на включение в договор потребительского займа положения об ознакомлении с условиями его предоставления в Интернете без раскрытия этих условий в содержании заключаемого в письменной форме договора «не позволит гражданам — потребителям финансовых услуг сравнивать предлагаемые разными кредиторами кредитные и иные продукты».

Кроме того, необходимость дублирования всех условий потребительского кредита в каждом таком отдельном договоре в письменной форме «приведет к существенному увеличению объема заключаемых договоров», отмечается в заключении комитета.

Законопроект также обязывает кредиторов при заключении потребительского кредита (займа) предоставлять заемщику информацию о стоимости дополнительных услуг и порядке и сроках отказа от них. Однако комитет по финрынку обращает внимание, что такие изменения уже учтены действующим законодательством.

Сейчас в случае, когда при предоставлении потребительского кредита за отдельную плату заемщику предлагаются дополнительные услуги, должно быть оформлено заявление о его предоставлении, содержащее согласие заемщика на их оказание. Кредитор также обязан в этом заявлении указать стоимость предлагаемой за отдельную плату услуги и обеспечить заемщику возможность согласиться или отказаться от ее оказания, напоминает комитет.