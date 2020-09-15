В «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам. С подобной проблемой в начале июня столкнулось несколько клиентов Сбербанка .



«5 июня 2020 года я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевёл ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10000 рублей. Помощь государства в условиях пандемии. Оператор сказала, что деньги пришли на счёт, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что 2 года назад в 2018 году я была признана банкротом», — пишет один из пользователей «Народного рейтинга» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

На форуме с начала июня появилось еще как минимум пять подобных жалоб ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ).

Со списанием средств госпомощи столкнулись и юридические лица. «21.05 на счёт организации поступила госсубсидия. Вся сумма списалась на погашение овердрафта. Заработную плату работникам, срочные платежи платить нечем», — рассказывает пользователь под ником Natalia1004.

По некоторым из жалоб Сбербанк уже провел проверку и деньги вернул, по остальным проверка продолжается. «В Сбербанке была проведена настройка маркирования социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эти настройки были сделаны с целью обеспечения защиты данных выплат в части списаний по исполнительному производству в рамках законодательства РФ», — отмечают в пресс-службе. Банк направил в адрес организаций, курирующих вопросы социальной защиты и социального обслуживания населения, а также в адрес территориальных органов Пенсионного фонда РФ рекомендации о порядке оформления социальных зачислений.

В соответствии с п. п. 12 п. 1 ст. 101 федерального закона «Об исполнительном производстве», взыскание не может быть обращено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. ФССП отдельно поясняла , что единовременные пособия в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемые на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, также не подлежат взысканию. Кроме того, с 1 июня 2020 года у банков появилась обязанность самостоятельно осуществлять расчет сумм денежных средств, на которые может быть обращено взыскание.

Однако мнения юристов по поводу законности действий банка в такой ситуации разделились. По словам генерального директора юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерия Глазунова, списание денежных средств в счет погашения имеющейся задолженности регулируется, в частности, законом об исполнительном производстве. «Соответственно, безакцептное списание социальных пособий в счет погашения задолженностей является незаконным. Подтверждает данный вывод и позиция банков, которые при наличии соответствующих заявлений в большинстве случаев возвращают деньги на счета граждан», — считает Глазунов. Если же банк не удовлетворяет в добровольном порядке требование о возврате средств, то оптимальным вариантом будет обращение в суд, полагает юрист.

По мнению Глазунова, аналогичным образом должен решаться вопрос и с государственной помощью для юридических лиц, например, в размере МРОТ на сотрудника при сохранении уровня занятости. «Списание этих средств не соответствует мотивам и логике предоставленной государством помощи, а значит, не может признаваться правомерным», — отмечает он.

Тем не менее списание детских выплат в счет долга может быть правомерным, если банк произвел его не в рамках исполнительного производства, считает руководитель практики Pro Bono адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони. «Почти любой договор с банком содержит условие о том, что банк без дополнительного распоряжения клиента имеет право списывать со счета клиента суммы неисполненных денежных обязательств клиента по договорам о предоставлении кредита, оформленным в банке, без предоставления клиентом соответствующего распоряжения», — рассказывает Микони. По ее словам, законность таких действий банков подтверждалась судами неоднократно, а единственная возможность для клиента банка в данном случае защитить свои права – это оспаривать в суде само условие договора.

«В любом случае судебное разбирательство займет не менее года. Поэтому остается только надеяться на то, что банки отнесутся с пониманием к ситуации, в которой оказались их клиенты, и вернут деньги в добровольном порядке», — заключает Татьяна Микони.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru