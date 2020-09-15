Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в РФ с начала 2020 года увеличилась и в мае составила 17% (4,5 млн ссуд). Доля просроченной задолженности в апреле равнялась 16,2% (4,4 млн ссуд), в марте — 15,7% (4,4 млн ссуд), в начале 2020 года — 15,3% (4,3 млн ссуд), говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Небольшой рост доли просроченной задолженности в мае связан со спадом выдач новых кредитов с одновременным «дозреванием» старых. Пандемия пока в полной мере не оказала влияния на качество розничного портфеля, так как просроченные в мае на 90 и более дней кредиты по большей части перестали обслуживаться еще в феврале, то есть до периода пандемии и введения масштабных ограничительных мер», — считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Более заметного роста доли просрочки, по его мнению, можно ожидать со второго полугодия, когда просрочки на 90 и более дней достигнут ссуды, которые перестали обсуживаться в марте — апреле. При этом, отмечает аналитик, активная реструктуризация задолженности в рамках кредитных каникул несколько занизит уровень невозвратных кредитов.

По объему просроченная задолженность в этом сегменте кредитования превысила 519 млрд рублей в мае против 469,9 млрд рублей на начало года, увеличившись на 10,4%. Доля просрочки в мае составляет около 12% от объема потребкредитов, в марте — 10,9%, в январе — не более 10,7%.

«Необеспеченные кредиты, в том числе кредиты наличными как наиболее популярный и востребованный сегмент, всегда были высокорискованными. На них в среднем приходится около 50% от всех выдач. В случае возникновения финансовых трудностей физические лица допускают пропуск платежа в первую очередь именно по ним, — комментирует президент НАПКА Эльман Мехтиев. — Чаще среди причин выхода на просрочку называют финансовые трудности, вызванные либо снижением дохода, либо потерей работы, либо высокой финансовой нагрузкой. Если год назад на эту причину ссылалось 50% должников, то в мае текущего года уже 60%».

В «Эквифаксе» рост доли просроченной задолженности связывают с сокращением объема выдаваемых кредитов, который был отмечен сразу после введения карантинных мер, а также с ростом объема задолженности по кредитам спустя примерно две недели после начала карантина, отмечает глава бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Роста просрочки можно ожидать в ближайшие месяцы, однако если не последует вторая волна карантина, возможно замедление темпа роста к концу года, прогнозирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, объем просроченной задолженности продолжит увеличиваться из-за продолжительного влияния экономического кризиса, и для сохранения бизнеса многим компаниям придется и дальше сокращать персонал, а также другими способами снижать издержки в течение нескольких лет.

В Национальном рейтинговом агентстве отмечают, что доля просроченной задолженности к концу года будет зависеть от скорости восстановления экономики после снятия ограничительных мер и скорости восстановления платежеспособности граждан. «В этой связи мы допускаем, что скорость роста просроченной задолженности может даже увеличиться, так как население за период самоизоляции уже могло успеть большую часть накоплений потратить. Итоговая доля просроченной задолженности в сегменте потребительского кредитования может достигнуть 15—20% к концу года. При этом кредитный портфель банков в сегменте необеспеченных кредитов может снизиться к концу года на 4—8% (впервые за последние пять лет)», — поясняет руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.