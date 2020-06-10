Иностранные инвесторы в мае вложили в облигации федерального займа 42 млрд рублей, отмечается в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Объем вложений иностранных инвесторов продолжил восстанавливаться умеренными темпами. За месяц они вложили в ОФЗ 42 млрд рублей», — говорится в комментарии ЦБ.

Там указано, что доходности государственных облигаций обновили исторические минимумы на фоне снижения ключевой ставки и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики: по двухлетним бумагам они снизились до 4,65% (-65 базисных пунктов), по десятилетним — до 5,7% (-47 базисных пунктов).

Минфин России продолжил проводить безлимитные аукционы и уже в середине месяца выполнил план на II квартал. По мере роста ожиданий смягчения денежно-кредитной политики на аукционах наблюдался высокий спрос на размещаемые облигации.

«Однако на последних майских аукционах спрос снизился практически в два раза, так как будущее снижение ключевой ставки было почти полностью отражено в ценах», — отмечает регулятор.