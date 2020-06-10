Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи понизился на 0,38% и составил 2 785,18 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,52% до отметки 1 277,58 пункта.
Акции Мосбиржи подорожали на 0,81%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Сбербанка — на 1,96%.
Индекс Мосбиржи снижается и может отойти к 2 765 пунктам без напряжения, допускает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Индекс РТС отступил к 1276 пунктам, новая цель отката — 1 265 пунктов, продолжает она.
«Очень хочется сказать, что рынок неоправданно дорогой ввиду кризисной экономики, что до восстановления российским компаниям примерно как до Луны пешком, и что на этом пути может встретиться много неприятного. Но кто такая логика, когда коронавирус условно побежден и впереди светлое в теории будущее», — комментирует эксперт.
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