Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,38% и составил 2 785,18 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,52% до отметки 1 277,58 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,81%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Сбербанка — на 1,96%.

Индекс Мосбиржи снижается и может отойти к 2 765 пунктам без напряжения, допускает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Индекс РТС отступил к 1276 пунктам, новая цель отката — 1 265 пунктов, продолжает она.

«Очень хочется сказать, что рынок неоправданно дорогой ввиду кризисной экономики, что до восстановления российским компаниям примерно как до Луны пешком, и что на этом пути может встретиться много неприятного. Но кто такая логика, когда коронавирус условно побежден и впереди светлое в теории будущее», — комментирует эксперт.