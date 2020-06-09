Правительство РФ не планирует продлевать программу субсидирования ипотечного кредитования под 6,5%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Пока нет. Пока [программа действует] до ноября [этого года]», — ответил Хуснуллин на вопрос о планах по продлению программы субсидирования ипотечной ставки в 6,5%.

Он напомнил, что компенсация процентной ставки для россиян, которые взяли ипотеку под 6,5%, будет сохраняться на весь срок жилищного кредита, то есть на 15-20 лет. Также, по словам Хуснуллина, банки активно перекредитовывают заемщиков и понижают процентную ставку по ипотеке.

Ранее в «ДОМ.РФ» отмечали, что на конец мая всего в банки поступило более 120 тыс. заявок на льготную ипотеку. При этом одобрено 81,9 тыс. заявок, а выдано 22,8 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей. Из них 97% кредитов выдано 15 крупнейшими банками.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания «ДОМ.РФ». Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.



Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 30 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.