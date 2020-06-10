Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, корректирующий правила создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. Документ был принят в первом чтении 25 июля 2018 года.

Законопроект разработан Минкомсвязи РФ для устранения правовых коллизий в сфере применения электронной подписи и установления обязанности заявителя, наделенного правом действовать от имени третьих лиц (в целях получения квалифицированного сертификата), при обращении в аккредитованный удостоверяющий центр за получением квалифицированного сертификата предоставлять соответствующую нотариально удостоверенную доверенность.

Проект документа, в частности, предусматривает, что создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов заявителям в отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при определении лица, подающего заявление без его личного присутствия, путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации. Это возможно при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации, гражданами и организациями с применением средств защиты информации, которые прошли процедуру оценки соответствия.

Предусматривается, что эта норма вступит в силу с 1 апреля 2021 года.