Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса (МСБ), включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В документе предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее двух МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Также инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов МСБ в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях.

В случае принятия законопроекта до 1 октября 2020 года в отношении должников – граждан и должников – ИП не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств, сказано в пояснительной записке.

Такие меры, как подчеркивают авторы, не будут распространяться на тех должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.