Политика Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволила существенно снизить объемы сомнительных операций в российской финансовой системе. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании профильных комитетов Государственной думы, посвященном рассмотрению годового отчета регулятора за 2019 год.

«Наша политика по ПОД/ФТ позволила существенно снизить объемы сомнительных операций, не пускать «грязные» деньги в российскую финансовую систему, что также отмечено было ФАТФ. Мы в 2019 году продолжали снижать эти объемы обналичивания даже с относительно низких уровней 2018 года», — отметила она.

«Есть законное передвижение финансовых средств за рубеж… а есть сомнительные операции, когда не уплачены налоги, разного рода коррупционные доходы и так далее. Этот сомнительный отток капитала был достаточно большой из нашей финансовой системы. Мы вместе с Росфинмониторингом активно реализуем то законодательство, которое было принято по борьбе с сомнительными операциями… Как раз отток по сомнительным операциям резко упал, — пояснила председатель Центробанка. — И мы дальше будем смотреть и ужесточать, у нас есть контроль за этим… Безусловно, возникают периодически какие-то новые схемы, поэтому мы должны быть начеку, эти новые схемы пресекать».

Набиуллина признала, что «противодействие сомнительным операциям требует от банков больших затрат: это сложно, особенно для небольших банков». «Чтобы не проводить трудозатратные операции по идентификации и анализу клиентов, банкам чаще бывает проще отказать в сервисах — прежде всего малому и среднему бизнесу. Мы с этим сталкивались, и малый и средний бизнес активно ставил этот вопрос», — констатировала глава ЦБ. «В ответ на жалобы бизнеса мы создали систему реабилитации компаний, попавших в так называемый черный список», — напомнила она.

«Но этого, конечно, недостаточно, — подчеркнула Набиуллина. — Поэтому сейчас мы работаем над проектом платформы KYC (от англ. «Знай своего клиента». — Прим. Банки.ру), которая позволит банкам обращаться к единой системе и получать оценку надежности клиента, а не проводить анализ полностью самим».



«Мы рассчитываем активно работать над этой системой, чтобы в конце следующего — начале 2022 года ее запустить на практике, потому что она действительно долгожданная», — сообщила глава ЦБ.