Федеральная резервная система США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор снова сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки 0—0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Кроме того, Федрезерв ухудшил прогноз по безработице в США в 2020 году до 9,3% с 3,5%, на 2021 год — до 6,5% с 3,6%.