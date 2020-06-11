Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность принять меры по уменьшению госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации долей банков, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.



Он отметил, что ФАС хочет предложить Кабмину и ЦБ утвердить концепцию государственного участия на финрынке, в которой будут определены случаи, когда государство может и должно участвовать в финрынке, а когда его участие не требуется.

«На основании этой концепции служба считает возможным принятие комплексно проработанных мер по уменьшению доли госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов долей финансовых организаций», — сказал он.