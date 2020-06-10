Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала банку «ФК Открытие» предупреждение, в соответствии с которым он должен доначислить своим клиентам средства по счету «Накопительный», говорится в сообщении ведомства.

Так, при проведении проверки выяснилось, что на своем официальном сайте при продвижении счета «Накопительный» банк целенаправленно привлекал внимание потенциальных клиентов максимальной процентной ставкой — 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке. Но в соответствии с условиями предоставления услуги максимальный размер процента для начисления применялся только начиная с 12-го месяца нахождения средств на счете, а в первые месяцы размер ставки был от 4%. Через 12 месяцев после даты вступления в силу заявленных условий по накопительному счету банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%.

Внесением таких изменений банк лишил потребителей возможности получения заявленных привлекательных условий, несмотря на то что они размещали денежные средства под низкий процент на протяжении начального периода после открытия счета, отмечает ФАС. Воспользоваться заявленной ранее максимальной процентной ставкой по счету «Накопительный» смогли только клиенты банка, которые успели открыть счет в первый день его введения, 1 марта 2019 года, и только за февраль 2020-го.

Служба установила в действиях банка «ФК Открытие» наличие признаков нарушения закона о защите конкуренции. «Банк должен обеспечить клиентам, открывшим банковские счета «Накопительный» в период со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, применение к их счетам заявленных ранее условий. Клиентам также должны выплатить денежные средства в размере дохода, который они недополучили из-за снижения банком размера процентных ставок», — пояснила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.