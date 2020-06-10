Вчера повышенная тревожность по поводу роста мировых рынков акций с конца марта, в результате которого биржевые индикаторы вернулись к уровням, предшествующим периоду пандемии CVOID-19, перевесила оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями открытия экономик. Опасения вызывает не только макроэкономический фон – сохраняется тревога по поводу состояния реальной экономики и прогнозов финансовых результатов на ближайшие кварталы. По показателю доходна акцию компании в составе индекса S&P 500 сейчас торгуются на уровне 22,5. Столь невысокая степень уверенности в дальнейших перспективах на мировых рынках подрывает оптимизм и российских инвесторов. Вчера по итогам дня индекс РТС опустился на 0,3% до 1 284 пунктов, а индекс Московской биржи не изменился и закрыл день на отметке 2 795 пунктов – рынки ждут новых катализаторов роста, которые могли мы обосновать текущие высокие оценки стоимости компаний. Укрепление курса рубля к доллару продолжается – по итогам дня российская валюта подорожала на 0,6% до 68,58 руб./долл., несмотря на весьма сдержанные настроения на рынках. Цены на нефть (Brent) вчера прибавили 1,0% до 40,18 долл./барр. Европейские рынки акций вчера снижались, и индекс StoxxEuro600 опустился на 1,2%, так как внимание инвесторов переключилось к заседанию ФРС, работа которого начинается сегодня и продлится два дня.

Сегодня российский рынок акций может консолидироваться вокруг вчерашних уровней накануне заседания ФРС: Сегодня российский рынок акций, вероятно, будет двигаться в боковом тренде, однако мы не исключаем его некоторой консолидации накануне двухдневного заседания ФРС США. Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, любые намеки на смягчение мер поддержки могут ослабить склонность к риску и вызвать укрепление курса доллара, тогда как более мягкая риторика американского регулятора может оказать обратный эффект. Цены на нефть (Brent опустилась на 1,3% до 40,63 долл./барр.) сегодня утром снижаются, так как возобновились опасения по поводу переизбытка предложения на рынке на фоне слабости мировой экономики. Уход от риска, вероятно, продолжится, и акции таких компаний как AFLT могут испытывать давление. Снижение цен на нефть будет сдерживать рост акций российского нефтегазового сектора; нет катализаторов роста и у бумаг горно-металлургических компаний. Защитные бумаги золотодобывающего сектора и TMT-компаний могут демонстрировать рост – последние, в частности, в случае продолжения укрепления курса рубля.