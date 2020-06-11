Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Фора-Банка на уровне «ruB». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен нейтральной оценкой рыночных позиций, невысокой позицией по капиталу, ограниченной операционной эффективностью, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на стабильный связано с изменением ожиданий агентства относительно динамики концентрации активных операций банка на сторонах, которые имеют признаки наличия тесных хозяйственно-деловых связей с бенефициарами банка, а также с появлением значительных рисков на фоне пандемии коронавируса, которые затруднят наращивание базы доходных активов в среднесрочной перспективе и могут оказать давление на качество кредитного портфеля банка, и, как следствие, на буфер капитала и рентабельность», — говорится в релизе.

По данным аналитиков, для банка характерно поддержание приемлемого уровня нормативов достаточности капитала (Н1.0=13,5%, Н1.1=8%, Н1.2=9% на 1 апреля 2020-го), при этом запас капитала по нормативу Н1.1 позволяет выдержать обесценение около 8% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств, что оценивается как невысокий уровень.

Основу активов банка на 1 апреля 2020-го формирует ссудная задолженность, представленная кредитами юрлиц и индивидуальных предпринимателей (51% валовых активов) и кредитами физлиц (6% валовых активов), средства в Банке России и коммерческих банках составляют около 23% валовых активов.

