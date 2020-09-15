Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности НС Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВ» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе.

Агентство напоминает, что НС Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Сеть структурных подразделений банка преимущественно концентрируется в Москве и насчитывает 11 подразделений на территории Москвы и Московской области, банк также имеет структурные подразделения в Великом Новгороде, Туле и Иваново.