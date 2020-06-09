В течение года доля сделок trade-in вырастет на 50% — до 12%, пишут «Известия» , ссылаясь на прогнозы президента Российской гильдии риелторов Арсена Унаняна. По его словам, рост показателя подстегнет сегодняшняя ситуация: у многих россиян для покупки не хватает средств. Но самостоятельно продать вторичное жилье будет сложнее, поскольку уже сейчас наблюдается перенасыщение рынка предложением из-за снижения покупательской способности населения.

Речь идет о быстрой продаже старого жилья застройщику и параллельном приобретении нового за счет вырученных средств. За последние три года доля таких договоров в общем объеме сделок в России увеличилась с 2% до 8%, рассказали в крупных риелторских компаниях. Есть два основных варианта трейд-ин на рынке жилья. В первом случае старую квартиру выкупает сам девелопер, а ее стоимость принимают в качестве оплаты за новую. Клиенты не теряют время, но могут потерять деньги, так как жилье оценивается ниже рынка на 10—20%. Во втором варианте потенциальному покупателю помогают реализовать старую квартиру риелторы, шанс продажи по рыночной стоимости в этом случае выше. На время реализации девелоперы обычно фиксируют стоимость новостройки, а также делают скидки на 2—3%, рассказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Сегодня такую схему предлагают почти все застройщики, доля сделок может увеличиться до 12—15% до конца этого года, отметила генеральный директор риелторской компании VSN-Realty Яна Глазунова.

По словам экспертов, около 70% всех сделок с недвижимостью происходит с использованием средств от продажи старых квартир, однако люди не всегда охотно идут на использование схемы trade-in из-за заниженной стоимости вторичного жилья. Кроме того, квартиру в новостройке нужно ждать, поэтому зачастую покупатели выбирают уже готовое жилье взамен старого. На московском рынке доля трейд-ин составляет около 20% в общем объеме сделок. До конца 2020 года по такой схеме начнут осуществлять более 35% от общего объема сделок в Москве, прогнозируют эксперты.