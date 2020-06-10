Объем экспорта российской нефти в январе — апреле 2020 года сократился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 30,02 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% — до 84,9 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти уменьшились почти на 40% по сравнению с мартом — до 4,46 млрд долларов, при этом физический объем экспорта остался на том же уровне — 21,8 млн тонн.

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в апреле сократился почти в два раза по сравнению с мартом 2020 года — до 3,17 млрд долларов. Объем реализации российского бензина за рубежом упал на 70,3%, дизеля — на 47,5%.



Объем экспорта нефтепродуктов в апреле к марту снизился на 23,7%, до 10,94 млн тонн, в основном за счет бензина.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января — апреля 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го на 16,2%, до 19,5 млрд долларов.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 32%, до 1,08 млрд долларов, дизельного топлива — снизились на 14,6%, до 8,6 млрд долларов.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период сократился на 3,5%, до 47,98 млн тонн.