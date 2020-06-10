Такие данные приводятся в сообщении Банка России.

Оценка трендовой инфляции в мае 2020 года снизилась до 3,98% после 4,05% в апреле. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на коротком трехлетнем временном интервале, также немного понизилась: до 3,46% с 3,54% в апреле.

«Резкое снижение сезонно сглаженного роста цен до 3,5% в мае с 9,6% в апреле указывает на уменьшение влияния временных проинфляционных факторов, ускоривших инфляцию в марте-апреле — ослабления рубля к концу I квартала и всплеска спроса на продовольственные товары длительного хранения и непродовольственные товары первой необходимости», — поясняют в ЦБ.

Вместе с тем, снижение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции, которые гораздо менее чувствительны к влиянию временных и разовых факторов, указывает на постепенное увеличение дезинфляционного влияния, вызванного падением потребительского спроса на фоне действия ограничительных мер в апреле-мае.