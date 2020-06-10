Число зарегистрировавшихся на бирже труда во время пандемии в Москве выросло с чуть менее 30 тыс. до 170 тыс., процент безработных составляет около 3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на дистанционном заседании Мосгордумы в среду.

«Говоря про рынок труда, мы с одной стороны видим достаточно резкий рост количества зарегистрировавшихся на бирже труда, количество зарегистрированных безработных увеличилось с чуть менее 30 тысяч на сегодняшний момент до 170 тысяч. Но в целом процент безработных составляет около 3% — это небольшая цифра по всем показателям», — рассказал Ефимов.

Заммэра добавил, что из 170 тыс., которые на сегодняшний момент зарегистрированы, только треть — это те работники, которые потеряли свою работу с 1 марта текущего года.