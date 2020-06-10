В мае структурный профицит ликвидности банковского сектора несколько увеличился, чему отчасти способствовали более равномерное выполнение банками усреднения обязательных резервов и перераспределение средств с корсчетов банков на депозитные счета в Банке России, отмечается в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Там указано, что спред ставок межбанковского кредитования (МБК) к ключевой ставке Банка России стал отрицательным в результате сокращения оттока ликвидности из банковского сектора и перераспределения средств между банками. Спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК стал положительным. Снижению стоимости валютной ликвидности способствовало увеличе­ние предложения валюты отдельными банками.

В мае финансовые рынки в большинстве стран продолжили восстанавливаться на фоне замедления пандемии коронавирусной инфекции и начала смягчения ограничений. Ожидания постепенного восстановления экономической активности способствовали росту цен на нефть марки Brent выше 35 долларов за баррель, что оказывало дополнительную поддержку российскому рынку.

Ожидания участников рынка по ключевой ставке в мае еще несколько снизились, но не так значительно, как в апреле. И аналитики, и участники рынка ожидают ключевую ставку на уровне 5% годовых по итогам заседания Совета директоров в июне и 4,5% годовых в конце года.

В апреле приток средств на рублевые депозиты населения восстанавливался после мартовского замедления. Остатки на валютных депозитах продолжали сокращаться, что в сочетании с укреплением рубля способствовало снижению валютизации рознич­ных депозитов. На розничном кредитном рынке в апреле снижение склонности банков и их клиентов к риску привело к существенному сокращению активности, наибольший вклад в которое внес сегмент потребительского кредитования. Активность участников рын­ка корпоративного кредитования продолжала увеличиваться, прежде всего — в сегмен­те краткосрочных операций.