Банк России не видит риска в том, что внешние инвесторы сейчас держат около 30% российского госдолга, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме.

По ее словам, федеральный бюджет столкнется в этом году со снижением доходов и одновременно с необходимостью роста расходов для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Набиуллина отметила, что у правительства есть несколько источников для покрытия дефицита, в том числе ФНБ для компенсации выпадения нефтегазовых доходов и пространство для наращивания госдолга.

«У нас госдолг очень невысокий по меркам других стран. Мы можем себе позволить увеличить госдолг временно», — подчеркнула глава регулятора.

«Мы не видим риска в том, что внешние инвесторы сейчас держат около 30% госдолга, потому что, во-первых, значительная часть госдолга покупается внутренними инвесторами, а, во-вторых, сам госдолг не очень большой», — добавила она.

По словам Набиуллиной, у государства есть возможности профинансировать дефицит бюджета, не прибегая к денежной эмиссии, способной привести к росту инфляции.