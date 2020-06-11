Крупнейшие производители продуктов и товаров повседневного спроса хотят получить разрешение вычитать из доходов траты на тестирование работников на коронавирус, пишет «Коммерсант» . Вопросы о расходах на проведение тестирования работников на COVID-19 исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев направил главе Минфина Антону Силуанову и руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.

Поправки к Налоговому кодексу от 22 апреля позволяют вычитать расходы на приобретение медицинских изделий, средств защиты, дезинфекцию помещений для борьбы с COVID-19 из суммы доходов перед уплатой налогов. «Русбренд» просит уточнить, может ли бизнес вычитать из суммы доходов и расходы на тестирование работников на коронавирус, а если нет — инициировать внесение дополнительных изменений в Налоговый кодекс.

По словам источника, разовое тестирование 10% работников на заводе в Москве обходится примерно в 1,7 млн рублей. В месяц затраты крупных предприятий могут составить до 5 млн рублей. Аналогичные траты торговых сетей могут быть выше в три — пять раз, отметил собеседник. По словам Поповичева, крупные компании организовывают тестирование сотрудников на COVID-19 с помощью сторонних профильных учреждений, исходя из соображения безопасности. А текущее законодательство не позволяет однозначно отнести расходы на привлечение третьих лиц для тестирования на COVID-19 к расходам, на которые можно сократить налогооблагаемый доход.

Президент РСПП Александр Шохин сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой о росте стоимости тестирования на COVID-19 в аккредитованных службой лабораториях. Как отмечается в обращении, в Санкт-Петербурге стоимость одного теста с конца апреля по конец мая выросла в 1,5 раза, что приводит к необходимости выведения работников из производственного процесса, а издержки работодателей с большим штатом исчисляются десятками миллионов рублей в год, пишет Шохин. Он предлагает установить предельную стоимость тестирования на COVID-19 в учреждениях, аккредитованных Роспотребнадзором.