Обновления доступны в модуле «RS-Connect. Обмен ФНС» из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами.

Функциональность обеспечивает обработку следующих видов сообщений:

PPV — поручений на продажу иностранной валюты с валютного счета налогоплательщика (плательщика сбора, страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты;

PPM — поручений на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных металлах налогоплательщика (плательщика сборка, страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов.

«Новая функциональность модуля “RS-Connect. Обмен с ФНС” реализована согласно Приказу ФНС от 19.03.2019 № ММВ-7-8/144@, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Теперь банки смогут получать электронные поручения на продажу иностранной валюты и драгоценных металлов и автоматически обрабатывать их в нашем “коннекторе”, тем самым полностью выполняя требования регулятора».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.