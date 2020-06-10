С 1 июня по 30 сентября 2020 года комиссия для таких компаний составит не более 1%. Подобная мера позволит поддержать деятельность учреждений сферы здравоохранения и сократить издержки на эквайринг более чем в 1,5 раза от текущего уровня.

Ранее решение об уменьшении эквайринговой комиссии было принято на Совете директоров Банка России. Льготная ставка распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, службы скорой помощи, а также лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной.

«Банк ЗЕНИТ понимает необходимость снижения финансовой нагрузки на наших клиентов в текущей ситуации. Особенно важно помочь медицинским организациям и поспособствовать их устойчивой и бесперебойной работе. Снижение комиссии для текущих клиентов произошло автоматически, новые клиенты также смогут воспользоваться скидкой», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.