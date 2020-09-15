Банка России выпустит памятную монету, посвященную медицинским работникам. О соответствующем решении совета директоров ЦБ сообщила в среду пресс-служба регулятора.

Монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Ее номинал составит 25 рублей, тираж — до 5 млн штук.

«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать», — прокомментировала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



В настоящее время идет работа над эскизом монеты, который будет представлен позже.

