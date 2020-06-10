Профессиональное жюри присудило Банку победу в одной из самых востребованных в этом году номинаций «Лучшая идея корпоративного календаря».

Основу издания под названием «ФАНТастические истории 2020» составила уникальная коллекция фантов (конфетных оберток) «Промышленная графика России конца XIX - начала XX вв.» из запасников Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

В конкурсе приняли участие работы со всей России и Республики Беларусь. Отраслевая палитра была представлена широко: ТЭК, машиностроение и судостроение, приборостроение и химическая промышленность, финансы и консалтинг, транспорт и лизинг, полиграфия, FMCG и образование.

Помимо экспертной комиссии конкурса проекты оценивали сами участники. В итоге, вместе с официальным списком победителей и призёров, был составлен рейтинг «зрительских симпатий», в который также вошли «ФАНТастические истории 2020».

Стоит отметить, что календарный проект Банка не впервые признается профессиональным сообществом. Только в прошлом году имиджевый календарь «Волшебство театра» дважды стал лауреатом - XII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь - 2019» и IV Национального конкурса «Серебряные нити». Как правило, все выпускаемые с 2002 года тематические календари КБ «Кубань Кредит», направлены на популяризацию духовного наследия и культурного многообразия юга страны.