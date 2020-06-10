Держатели карт «Мир» Банка ДОМ.РФ могут бесконтактно оплачивать покупки через мобильный платежный сервис Samsung Pay с помощью смартфонов Samsung, поддерживающих работу с сервисом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо добавить карту в приложение. Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте, в том числе через терминалы, не поддерживающие бесконтактную оплату — благодаря технологии магнитной безопасной передачи Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). При оплате покупок комиссия не взимается», — говорится в релизе.

Платежи безопасны, при их обработке вместо номера карты используется уникальный цифровой код — токен, а каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.

По картам предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк в размере 5% на товары категории «ДОМ», «АЗС» и онлайн-покупки, а также 0,5% на другие категории. Снятие наличных с карт — без комиссии в любых банкоматах в России и за рубежом.

